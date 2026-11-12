Ucraina, le immagini esclusive dell'incontro tra Putin, Witkoff e Kushner

Gli inviati del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sono giunti al Cremlino per colloqui con il Vladimir Putin nel tentativo di dare nuovo slancio agli sforzi di pace dopo due giorni di negoziati mediati da Washington tra le delegazioni russa e ucraina ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi. Kushner ha affermato che uno degli obiettivi dell’incontro con il capo del Cremlino è ottenere la sua approvazione affinché i rappresentanti europei possano partecipare ai colloqui, che vertono sugli accordi di sicurezza più ampi del continente.