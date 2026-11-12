Ucraina, alla Cpe a Dublino il nodo dell’inviato europeo: ipotesi Costa

Chi dovrà rappresentare l’Europa nelle eventuali negoziazioni di pace con Mosca e con quale mandato? Il tema torna al centro del confronto tra i leader europei riuniti a Dublino per la Comunità politica europea, in origine dedicato a sicurezza e competitività. Inevitabile, però, affrontare il capitolo Ucraina, vista la presenza del presidente Volodymyr Zelensky – e il suo recente input di trovare un inviato entro novembre -, i negoziati di Abu Dhabi a fare da sfondo e gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner impegnati in colloqui sia con Putin sia con Kiev (proprio a Dublino, in questo caso). La presidente del Consiglio Giorgia Meloni rilancia l’esigenza di fare chiarezza, a partire dalla moltiplicazione dei formati di dialogo sulla guerra. “Il fatto che l’Italia ci sia o l’Italia non ci sia in questo o in quel formato non cambia il giudizio su troppi formati che parlano di questa vicenda”, afferma, “noi abbiamo bisogno di individuare chi poi, in una fase che potrebbe accelerare, debba rappresentare gli interessi europei e con quale mandato”. E apre alla possibilità che il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa possa assumere un ruolo di mediazione: “Non ci sarebbe da parte mia alcuna contrarietà”. Resta, tuttavia, da affrontare il problema della rappresentanza dei Paesi europei non appartenenti all’Unione, come Regno Unito e Norvegia. “Penso che anche qui una soluzione si possa trovare”, rimarca Meloni.

Macron: “Europa abbia una visione chiara e unitaria di ciò che desidera”

Per il presidente francese Emmanuel Macron bisogna partire da una visione condivisa degli obiettivi europei: “Credo che oggi vi sia innanzitutto la necessità che l’Europa abbia una visione chiara e unitaria di ciò che desidera per l’Ucraina e per se stessa. E ritengo che sia il contenuto a determinare il formato”. Macron ricorda la necessità di una maggiore autonomia europea in materia di sicurezza e rimarca che “senza gli europei non c’è supporto all’Ucraina”, perché “da parte degli Stati Uniti non c’è più alcun supporto”. La priorità resta comunque l’avvio di un confronto con Mosca. Dal canto suo il cancelliere tedesco Friedrich Merz difende i formati di collaborazione già sperimentati: “Con il formato E3 disponiamo di un meccanismo collaudato. In parte stiamo lavorando a questo compito anche insieme ai cinque rappresentanti di Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Polonia.Non vedo alcun problema nel mantenere questa impostazione”. A sgomberare il campo su ipotetiche scissioni all’interno dell’Ue è proprio il presidente del Consiglio europeo Costa, secondo cui “non vi è alcun tipo di divisione: siamo concordi sull’importanza di intraprendere questi colloqui diplomatici e stiamo lavorando come una squadra”. ul sostegno a Kiev interviene anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che annuncia l’arrivo del 22esimo pacchetto di sanzioni e di una proposta per coprire il fabbisogno finanziario ucraino nel 2027 entro il vertice straordinario del 26 e 27 novembre a Bruxelles.

Faccia a faccia Zelensky-Meloni

Zelensky ha incontrato Meloni, a margine del vertice a Dublino. “Come sempre, un ottimo incontro. L’ho informata sull’andamento dei negoziati, compresi gli incontri di Abu Dhabi e i prossimi passi diplomatici. È fondamentale che l’Europa sia pienamente coinvolta nel processo per porre fine alla guerra, garantire la sicurezza e assicurare il futuro del nostro intero continente”, ha scritto sui social il leader di Kiev. “Abbiamo anche discusso delle esigenze di difesa dell’Ucraina, alla luce dei continui attacchi russi contro le nostre città e le infrastrutture energetiche. Soprattutto, ciò significa rafforzare le nostre difese aeree e fornire missili per i sistemi di difesa, indispensabili per proteggere la popolazione durante questo inverno. Grazie, Giorgia, e grazie a tutta l’Italia per il continuo aiuto e sostegno all’Ucraina”, ha concluso.

In serata l’incontro di Zelensky con Witkoff e Kushner

Ai prossimi colloqui sulla guerra in Ucraina l’Europa “avrà voce in capitolo. Ciò assume un significato ancora maggiore poiché l’Ucraina sarà membro dell’Ue in futuro, ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al termine dei colloqui a Dublino con gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, giunti giovedì sera a Dublino. Zelensky ha affermato che sono stati registrati “progressi” durante i colloqui di pace trilaterali tenutisi ad Abu Dhabi all’inizio di questa settimana. Il presidente ucraino ha poi spiegato che Kiev e Mosca si sono accordate per “il più grande scambio di prigionieri di guerra. Questo è un risultato concreto”.