Sudan, il direttore del Programma alimentare mondiale visita un campo profughi

Il nuovo direttore esecutivo del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite Luke J. Lindberg chiede la fine dei combattimenti in Sudan, dove centinaia di migliaia di persone rischiano la carestia. Durante una visita al campo per sfollati interni di Goz Al-Salam, Lindberg ha esortato a porre fine alla guerra e ha chiesto un maggiore sostegno finanziario al PAM affinché possa ampliare i propri aiuti umanitari. Il Pam ha affermato che nel mese di agosto l’organizzazione stava fornendo cibo a 4 milioni di persone in Sudan Tuttavia, i limiti di finanziamento l’hanno costretta a ridurre gli aiuti, lasciando 900.000 persone senza assistenza. L’organizzazione sta cercando di raccogliere 520 milioni di dollari in donazioni per sfamare 5,4 milioni di persone fino ad aprile 2027. La guerra in Sudan è iniziata nell’aprile 2023, quando le tensioni tra l’esercito e le Forze di Supporto Rapido (Rsf) sono sfociate in scontri nella capitale, Khartoum, per poi estendersi a tutto il Paese. Il conflitto ha provocato la più grande crisi umanitaria al mondo: secondo le Nazioni Unite, circa 34 milioni di persone, quasi due sudanesi su tre, hanno bisogno di assistenza.