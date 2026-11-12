New York, 2 morti nel crollo di un palazzo di 3 piani a Brooklyn: le foto

Sono almeno due le persone morte nel crollo ieri di un palazzo di tre piani a Brooklyn, a New York. Decine di vigili del fuoco e agenti di polizia, muniti di picconi e seghe elettriche, lavorano da ore sul cumulo di macerie, aprendo varchi tra le rovine per estrarre persone ricoperte di polvere da sotto cumuli di legno e mattoni. Almeno 17 persone sono state ricoverate in ospedale con ferite, di cui quattro sono in condizioni critiche. Non è chiaro se ci siano ancora persone intrappolate. La causa del crollo è oggetto di indagine, ma il commissario per l’edilizia di New York City, Ahmed Tigani, ha sottolineato che, al momento del cedimento, alcuni operai edili stavano scavando in un lotto libero adiacente per la costruzione di un nuovo edificio. Il palazzo crollato ospitava appartamenti e attività commerciali.