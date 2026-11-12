Iran, Trump: “Vance si occupi di corruzione, non ci serve un accordo con Teheran”

Donald Trump ha chiesto al vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance di non partecipare a eventuali colloqui di pace con l’Iran, affermando che per il repubblicano dell’Ohio è meglio occuparsi delle indagini su presunti brogli nelle giurisdizioni amministrate dai Democratici.

Il post di Trump

“Ho chiesto al vicepresidente Vance di concentrare tutta la sua attenzione sulla corruzione e sulla criminalità su vasta scala che imperversano nelle città e negli Stati governati dai democratici in tutti gli Stati Uniti. Gli Stati blu, come il Minnesota, la California, l’Illinois e molti altri, sono tutti disastri gestiti male e corrotti”, ha scritto il presidente Usa su Truht.

“Ogni mese vengono rubati miliardi di dollari. Il nostro bilancio potrebbe essere rapidamente riequilibrato ponendo fine a questa attività criminale su larga scala. La corruzione è nel sangue della leadership democratica! Non abbiamo bisogno di un accordo con l’Iran. Quei tempi sono ormai lontani. Abbiamo i loro soldi, centinaia di miliardi di dollari, e abbiamo il loro stretto! Grazie per l’attenzione dedicata a questa questione”.

Wsj, Vance valuta colloqui con il capo della sicurezza iraniana

Il post di Trump ha fatto seguito alla notizia del Wall Street Journal (che cita funzionari statunitensi e mediorientali) secondo cui JD Vance stava valutando la possibilità di colloqui faccia a faccia con il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano Mohsen Rezaei. In ottobre il vicepresidente Usa aveva inviato una lettera proprio a Rezaei, chiedendo un incontro, ma non è stata ancora fissata una data. Secondo il Wsj, Doha è considerata una possibile sede.