Gaza, l’ospedale Nasser colpito da un attacco aereo israeliano a Khan Yunis: le foto

Un bombardamento israeliano che ha colpito un edificio del Complesso medico Nasser nella città di Khan Younis, nella Striscia di Gaza, ha ucciso sei persone e ne ha ferite almeno venti, causando la completa distruzione dell’edificio colpito. Lo riporta Al Jazeera, riferendo che il reparto chirurgico del complesso medico ha subito gravi danni a seguito dell’attacco aereo israeliano e che anche l’unità di terapia intensiva è stata danneggiata. Il portavoce della Protezione Civile nella Striscia di Gaza ha dichiarato che sei palestinesi sono stati uccisi e più di venti altri sono rimasti feriti a seguito del bombardamento israeliano dell’ospedale Nasser. Secondo quanto ha riferito l’esercito iraeliano l’obiettivo del raid era un alto comandante di Hamas e altri membri del gruppo terroristico. Tra le sei persone uccise nell’attacco lanciato dall’esercito di Israele sull’ospedale Nasser a Khan Younis, nella Striscia di Gaza, c’è il dottor Rizq Abu Shuaira, di 52 anni, che stava lavorando al momento del raid. Il direttore del complesso medico, il dottore Ahmed Al-Farra ha affermato che uno dei pazienti operati dal dottore è stato ucciso insieme a lui.