Gaza, la distruzione dentro l'ospedale Nasser: le immagini

Lascia poco all’immaginazione il video girato all’interno dell’ospedale Nasser di Khan Younis, una delle poche strutture sanitarie ancora funzionanti nella Striscia di Gaza. Nelle scorse ore l’edificio è stato colpito da un attacco aereo israeliano che ha ucciso sei persone, tra cui un chirurgo generale. Si contano almeno 28 feriti. L’Idf ha detto di aver condotto il raid contro un comandante di Hamas e altri militanti.

All’interno dell’edificio, parti di diversi piani sono state gravemente danneggiate o distrutte. I detriti sono sparsi sui letti e sulle attrezzature dell’ospedale, mentre dal soffitto, nel punto in cui il proiettile è penetrato nella struttura, penzolano barre d’acciaio.