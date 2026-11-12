Comunità politica europea, a Dublino i leader al tavolo

A Dublino, in Irlanda, si tiene la riunione della Comunità politica europea (Cpe), che vede circa 50 leader, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, riunirsi per discussioni di carattere politico e strategico. Il tema di questa nona edizione è ‘Un’Europa forte, sicura e connessa’. Le discussioni riguardano le principali sfide alla sicurezza e alla competitività europea, con particolare attenzione alle conseguenze della guerra in Ucraina, alla sicurezza energetica, alla connettività e all’impatto delle nuove tecnologie sulle economie e sulle società europee. I lavori si sono aperti con una sessione plenaria con gli interventi del Taoiseach, Michael Martin – in qualità di Paese ospitante – del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.