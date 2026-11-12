Australia, 17enne disperso nei boschi trovato vivo dopo 6 giorni

Un ragazzo di 17 anni affetto da autismo è stato ritrovato vivo dopo sei giorni trascorsi nei boschi dell’Australia orientale, dove si era perso. Il ragazzo, che la polizia ha identificato solo come William, era partito venerdì scorso per un campeggio con un coetaneo ed era poi scomparso nei pressi di Walhalla, un’ex città mineraria aurifera situata a 185 chilometri a est di Melbourne.

Il ritrovamento

Un elicottero della polizia lo ha trovato addormentato su una roccia piatta accanto a un ruscello, in mezzo alla natura selvaggia. Un video girato dall’elicottero di soccorso lo mostra a torso nudo e scottato dal sole con indosso pantaloncini, stivali e degli asciugamani come coperte. Gli ufficiali di volo lo hanno recuperato con un verricello e lo hanno riportato dalla madre Elizabeth che lo ha trovato di buon umore e, nel complesso, in buona salute. “Sono al settimo cielo perché è vivo”, ha detto la donna ai giornalisti. “E non uscirà mai più di casa. È in punizione a vita. Non andrà più da nessuna parte”, ha aggiunto ironica. La famiglia ha dichiarato che William soffre di autismo di livello 2. Il giovane è stato comunque portato in ospedale per dei controlli.

Il 17enne era in campeggio con un amico

Venerdì scorso Elizabeth aveva accompagnato suo figlio e il suo amico in campeggio per il fine settimana. William si era allontanato di poco dal campeggio per recarsi al punto in cui era stato lasciato, per recuperare altra attrezzatura da campeggio, ma non aveva più fatto ritorno. Dopo essersi smarrito, il ragazzo ha camminato per giorni fino a quando non è rimasto bloccato nel luogo ripido dove è stato ritrovato, a 2 chilometri dal campeggio. Le vaste operazioni di ricerca condotte dalla polizia hanno coinvolto oltre 100 persone tra membri dei servizi di emergenza e volontari.