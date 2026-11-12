Abusi, il Papa a Lima: "Realtà che ha creato tanto dolore, rispondere con giustizia"

“Permettetemi di riferirmi a una realtà che ci ha causato tanto dolore: gli abusi perpetrati da membri del clero o nel contesto ecclesiale. Dobbiamo rispondere come farebbe Gesù, con verità, giustizia perdono, riparazione e un impegno sempre più deciso a favore di una cultura di prevenzione e protezione dei più deboli di fronte a questi delitti”. Lo ha detto Papa Leone XIV incontrando vescovi, sacerdoti, religiosi e gli appartenenti della Chiesa del Perù a Lima. Prevost ha definito il Perù la sua “patria” al suo arrivo a Lima, all’inizio della sua storica visita, tornando nel luogo che gli ha insegnato a essere un pastore e dove è scoppiata una festa nazionale per dare il benvenuto a casa all’amato “Padre Robert”.