Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 11 novembre 2026

Ultima ora

Yemen, in centinaia ai funerali delle 43 vittime di un attacco saudita

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover

Centinaia di persone hanno preso parte ai funerali delle 43 vittime uccise all’inizio di questa settimana nel villaggio di al-Shariya, a nord-est di Sanaa, in Yemen. Sabato alcuni attacchi aerei hanno colpito alcune abitazioni in un villaggio vicino alla capitale dello Yemen, Sanaa, uccidendo almeno 27 persone e ferendone altre 36, per lo più donne e bambini, ha dichiarato un portavoce del Ministero della Salute yemenita, guidato dagli Houthi. Nell’ultimo mese sono ripresi in modo violento i combattimenti tra le forze del governo in esilio, riconosciuto dalla comunità internazionale e supportato da Riad, e le milizie sciite filo iraniane.