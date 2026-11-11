Yemen, in centinaia ai funerali delle 43 vittime di un attacco saudita

Centinaia di persone hanno preso parte ai funerali delle 43 vittime uccise all’inizio di questa settimana nel villaggio di al-Shariya, a nord-est di Sanaa, in Yemen. Sabato alcuni attacchi aerei hanno colpito alcune abitazioni in un villaggio vicino alla capitale dello Yemen, Sanaa, uccidendo almeno 27 persone e ferendone altre 36, per lo più donne e bambini, ha dichiarato un portavoce del Ministero della Salute yemenita, guidato dagli Houthi. Nell’ultimo mese sono ripresi in modo violento i combattimenti tra le forze del governo in esilio, riconosciuto dalla comunità internazionale e supportato da Riad, e le milizie sciite filo iraniane.