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mercoledì 11 novembre 2026

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Ucraina, l’inviato Usa Jared Kushner fa il punto ai colloqui ad Abu Dhabi

Ucraina, l’inviato Usa Jared Kushner fa il punto ai colloqui ad Abu Dhabi
L’inviato statunitense Jared Kushner parla durante un briefing nell’ambito dei colloqui tra Russia e Ucraina mediati dagli Stati Uniti; al suo fianco, l’inviato statunitense Steve Witkoff (a sinistra) e Rustem Umerov, capo del Servizio di intelligence estera dell’Ucraina (secondo da destra), ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti (Foto AP/Altaf Qadri)
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Il genero di Trump fa sapere che andrà a Mosca da Putin con Witkoff

L'inviato statunitense Jared Kushner parla durante un briefing nell'ambito dei colloqui tra Russia e Ucraina mediati dagli Stati Uniti; al suo fianco, l'inviato statunitense Steve Witkoff (a sinistra) e Rustem Umerov, capo del Servizio di intelligence estera dell'Ucraina (secondo da destra), ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti (Foto AP/Altaf Qadri)
L'inviato statunitense Jared Kushner parla durante un briefing a seguito dei colloqui tra Russia e Ucraina, mediati dagli Stati Uniti, ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti (Foto AP/Altaf Qadri)
L'inviato statunitense Jared Kushner parla durante un briefing a seguito dei colloqui tra Russia e Ucraina, mediati dagli Stati Uniti, ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti (Foto AP/Altaf Qadri)
Gli inviati statunitensi Jared Kushner, a sinistra, e Steve Witkoff conferiscono durante un briefing a seguito dei colloqui tra Russia e Ucraina – mediati dagli Stati Uniti – tenutisi ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti (Foto AP/Altaf Qadri)
L'inviato statunitense Jared Kushner parla con Rustem Umerov, capo del Servizio di intelligence estera dell'Ucraina (secondo da destra), durante un briefing a seguito dei colloqui tra Russia e Ucraina mediati dagli Stati Uniti ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, mercoledì 11 novembre 2026. A sinistra, l'inviato statunitense Steve Witkoff. (Foto AP/Altaf Qadri)
L'inviato statunitense Jared Kushner parla durante un briefing a seguito dei colloqui tra Russia e Ucraina, mediati dagli Stati Uniti, ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti (Foto AP/Altaf Qadri)
L'inviato statunitense Jared Kushner parla durante un briefing nell'ambito dei colloqui tra Russia e Ucraina mediati dagli Stati Uniti; al suo fianco, l'inviato statunitense Steve Witkoff (a sinistra) e Rustem Umerov, capo del Servizio di intelligence estera dell'Ucraina (secondo da destra), ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti (Foto AP/Altaf Qadri)
Kyrylo Budanov, capo dell'Ufficio del Presidente dell'Ucraina, durante un briefing a seguito dei colloqui tra Russia e Ucraina – mediati dagli Stati Uniti – tenutisi ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti (Foto AP/Altaf Qadri)
Rustem Umerov, capo del Servizio di intelligence estera dell'Ucraina, parla durante un briefing a seguito dei colloqui tra Russia e Ucraina – mediati dagli Stati Uniti – tenutisi ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti (Foto AP/Altaf Qadri)

Ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti la seconda giornata di colloqui trilaterali tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. All’incontro partecipano gli inviati statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff, il capo dell’intelligence estera dell’Ucraina Rustem Umerov e il capo dell’Ufficio del Presidente ucraino Kyrylo Budanov. Kushner ha affermato che lui e Witkoff giovedì saranno a Mosca da Vladimir Putin per poi volare a Dublino per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “In alcuni ambiti intravediamo la possibilità di trovare compromessi, in altri occorre approfondire il dibattito”, ha spiegato il genero del presidente Usa dopo la seconda giornata di colloqui trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. 

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