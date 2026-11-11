Ucraina, l’inviato Usa Jared Kushner fa il punto ai colloqui ad Abu Dhabi

Ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti la seconda giornata di colloqui trilaterali tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. All’incontro partecipano gli inviati statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff, il capo dell’intelligence estera dell’Ucraina Rustem Umerov e il capo dell’Ufficio del Presidente ucraino Kyrylo Budanov. Kushner ha affermato che lui e Witkoff giovedì saranno a Mosca da Vladimir Putin per poi volare a Dublino per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “In alcuni ambiti intravediamo la possibilità di trovare compromessi, in altri occorre approfondire il dibattito”, ha spiegato il genero del presidente Usa dopo la seconda giornata di colloqui trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti.