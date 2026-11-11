Ucraina, ad Abu Dhabi secondo giorno di negoziati trilaterali tra Russia, Usa e Kiev – La diretta

Iniziata ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, la seconda giornata di colloqui trilaterali tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. La riunione di ieri è durata 4 ore e mezza con una pausa di 40 minuti. Mentre si cerca di arrivare a degli accordi che avvicinino alla pace, sul campo Mosca denuncia un massiccio attacco di droni ucraini contro la regione di Leningrado e San Pietroburgo. Nella notte, gli oltre 150 velivoli avrebbero colpito la zona portuale di Ust-Luga, sul Mar Baltico, provocando un incendio e ferendo tre persone.