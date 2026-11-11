Ucraina, ad Abu Dhabi secondo giorno di negoziati trilaterali tra Russia, Usa e Kiev – La diretta

Iniziata ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, la seconda giornata di colloqui trilaterali tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. La riunione di ieri è durata 4 ore e mezza con una pausa di 40 minuti. Mentre si cerca di arrivare a degli accordi che avvicinino alla pace, sul campo Mosca denuncia un massiccio attacco di droni ucraini contro la regione di Leningrado e San Pietroburgo. Nella notte, gli oltre 150 velivoli avrebbero colpito la zona portuale di Ust-Luga, sul Mar Baltico, provocando un incendio e ferendo tre persone.
Punti chiave
La delegazione della Russia non ha incontrato i rappresentanti dell’Ue ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, dove si è recata per i colloqui trilaterali con l’Ucraina e gli Stati Uniti. Lo ha reso noto ai giornalisti Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino. “No, tali contatti non erano stati pianificati, non erano previsti e non hanno avuto luogo”, ha affermato. Lo riporta l’agenzia Tass.
Il presidente russo Vladimir Putin sarebbe disposto a riprendere seriamente i negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina. È quanto sostiene il presidente finlandese Alexander Stubb, che in un’intervista ai quotidiani del gruppo Funke ha riferito di aver riscontrato questa disponibilità durante una conversazione telefonica di 90 minuti avuta due settimane fa con il leader del Cremlino, insieme al premier norvegese Jonas Gahr Store. Secondo Stubb, Putin considera seriamente i colloqui trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi. Il presidente finlandese ha precisato che il contatto, avviato su iniziativa dei due leader nordici, era stato concordato sia con Kiev sia con Washington e aveva l’obiettivo di trasmettere le posizioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e conoscere le intenzioni russe. Tra i temi affrontati anche la sicurezza nel Mar Baltico. Stubb ha tuttavia escluso che Mosca abbia modificato le proprie posizioni fondamentali. Putin continua a negare, secondo il presidente finlandese, il diritto dell’Ucraina all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale. Tra le priorità russe resta il controllo della regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale. Per Stubb, è comunque significativo che Mosca abbia mostrato interesse a coinvolgere nuovamente gli europei nel processo negoziale. Il presidente finlandese chiede quindi un ruolo più incisivo per Germania, Francia e Regno Unito, oltre che per Polonia e Italia: “Non possiamo restare in silenzio se vogliamo partecipare ai negoziati”. Il leader finlandese si è detto oggi più ottimista rispetto a ottobre sulla possibilità di raggiungere un accordo, pur sottolineando che il percorso richiederà pazienza e progressi graduali. Tra i possibili primi passi indica una de-escalation, tregue umanitarie, una sospensione degli attacchi alle infrastrutture energetiche, la sicurezza delle esportazioni di cereali attraverso il Mar Nero e nuovi scambi di prigionieri, civili e bambini.
Stubb ha invece espresso scetticismo sulla possibilità di un imminente vertice tra Donald Trump, Putin e Zelensky in Florida. Più realistico, a suo giudizio, sarebbe concordare un nuovo incontro tecnico dopo i colloqui di Abu Dhabi. Un eventuale accordo di pace dovrà affrontare anche il nodo territoriale e quello delle garanzie di sicurezza. L’Ucraina, ha osservato Stubb, dovrà decidere autonomamente su eventuali concessioni territoriali, ma non potrà farlo senza adeguate garanzie per la propria sicurezza. Nel frattempo, il sostegno occidentale a Kiev dovrà proseguire, soprattutto attraverso sistemi di difesa aerea, protezione delle infrastrutture energetiche e aiuti finanziari. “Non possiamo delegare tutto agli Stati Uniti”, ha concluso il presidente finlandese.
La portavoce del ministero degli Esteri della Russia Maria Zakharova ha ironizzato sulla decisione in Europa di chi potrebbe rappresentare l’Ue ai negoziati con Mosca. “Non hanno ancora fatto ‘sasso-carta-forbici’?”, ha scritto in un messaggio su Telegram.