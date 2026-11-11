Stati Uniti, no della Camera all’impeachment per Hegseth. Trump esulta

La Camera degli Stati Uniti ha respinto una risoluzione di impeachment per il segretario alla Difesa Pete Hegseth. L’iniziativa è stata guidata dal deputato repubblicano del Kentucky Thomas Massie e sostenuta dai democratici, anche se molti di loro erano assenti al momento del voto. La risoluzione, bloccata da 211 voti contrari contro i 204 favorevoli, conteneva otto capi d’accusa di impeachment incentrati sulle azioni militari statunitensi o sui cambiamenti avvenuti sotto la supervisione di Hegseth.

Trump: “Tentativo Dem fallito miseramente”

“Il tentativo dei Democratici di mettere sotto accusa il Segretario alla Guerra Pete Hegseth è fallito miseramente! Ogni singolo repubblicano, tranne Thomas Massie, un vero e proprio perdente, ha votato a favore di Pete”, ha scritto su Truth Donald Trump.

Il post di Trump dedicato alla risoluzione respinta. (Foto da Truth Social, Donald Trump)

“Ancora una volta, le vittorie in Venezuela e in Iran, i migliori dati di reclutamento nella storia delle forze armate (lunghissime liste d’attesa per arruolarsi!) e uno spirito come raramente si è visto prima hanno portato all’assoluzione di un grande patriota americano”, ha aggiunto il presidente. “I Democratici continuano a strumentalizzare e abusare degli Stati Uniti d’America. Devono essere fermati! Renderemo di nuovo grande l’America”.

Ocasio-Cortez: “Pronti a nuove risoluzioni”

I democratici progressisti hanno indicato di essere aperti a ulteriori iniziative di impeachment contro il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth e altri membri del gabinetto di Donald Trump. Interrogata dalla Cnn sulla possibilità che i democratici, una volta ottenuta la maggioranza alla Camera il prossimo anno, potrebbero mettere sotto accusa Hegseth, la deputata Alexandria Ocasio-Cortez ha risposto che “Ci sono troppi criminali in questa amministrazione“, aggiungendo che sarebbe difficile stabilire “l’ordine delle operazioni”. “Ci saranno moltissime indagini. Immagino molte citazioni in giudizio, e dovremo seguire le prove ovunque ci conducano”, ha aggiunto.