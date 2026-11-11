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mercoledì 11 novembre 2026

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Stati Uniti, no della Camera all’impeachment per Hegseth. Trump esulta

Stati Uniti, no della Camera all’impeachment per Hegseth. Trump esulta
Il segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth. (AP Photo/Nathan Howard)
Redazione
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A salvare il segretario alla Difesa Usa sono 211 voti contrari. Ocasio-Cortez: “Pronti a nuove iniziative”

La Camera degli Stati Uniti ha respinto una risoluzione di impeachment per il segretario alla Difesa Pete Hegseth. L’iniziativa è stata guidata dal deputato repubblicano del Kentucky Thomas Massie e sostenuta dai democratici, anche se molti di loro erano assenti al momento del voto. La risoluzione, bloccata da 211 voti contrari contro i 204 favorevoli, conteneva otto capi d’accusa di impeachment incentrati sulle azioni militari statunitensi o sui cambiamenti avvenuti sotto la supervisione di Hegseth.

Trump: “Tentativo Dem fallito miseramente”

“Il tentativo dei Democratici di mettere sotto accusa il Segretario alla Guerra Pete Hegseth è fallito miseramente! Ogni singolo repubblicano, tranne Thomas Massie, un vero e proprio perdente, ha votato a favore di Pete”, ha scritto su Truth Donald Trump.

Stati Uniti, no della Camera all’impeachment per Hegseth. Trump esulta
Il post di Trump dedicato alla risoluzione respinta. (Foto da Truth Social, Donald Trump)

“Ancora una volta, le vittorie in Venezuela e in Iran, i migliori dati di reclutamento nella storia delle forze armate (lunghissime liste d’attesa per arruolarsi!) e uno spirito come raramente si è visto prima hanno portato all’assoluzione di un grande patriota americano”, ha aggiunto il presidente. “I Democratici continuano a strumentalizzare e abusare degli Stati Uniti d’America. Devono essere fermati! Renderemo di nuovo grande l’America”.

Ocasio-Cortez: “Pronti a nuove risoluzioni”

I democratici progressisti hanno indicato di essere aperti a ulteriori iniziative di impeachment contro il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth e altri membri del gabinetto di Donald Trump. Interrogata dalla Cnn sulla possibilità che i democratici, una volta ottenuta la maggioranza alla Camera il prossimo anno, potrebbero mettere sotto accusa Hegseth, la deputata Alexandria Ocasio-Cortez ha risposto che “Ci sono troppi criminali in questa amministrazione“, aggiungendo che sarebbe difficile stabilire “l’ordine delle operazioni”. “Ci saranno moltissime indagini. Immagino molte citazioni in giudizio, e dovremo seguire le prove ovunque ci conducano”, ha aggiunto. 

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