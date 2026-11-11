Scontro Trump-BBC, un giudice federale respinge la richiesta di archiviazione dell’emittente britannica

Il giudice federale della Florida Jeffrey T. Kuntz ha respinto la richiesta di archiviazione della causa per diffamazione intentata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro la Bbc, pur respingendo le sue affermazioni basate sulla legge statale sulle pratiche commerciali sleali. “Se il presidente Trump riuscirà a dimostrare queste affermazioni e a stabilire di aver subito danni, sia in sede di giudizio sommario che di processo, sarà una questione che verrà affrontata in un’altra occasione”, ha scritto Kuntz nella sua sentenza.

Trump: “Grande vittoria contro le fake news della Bbc”

“Una grande vittoria contro le fake news della Bbc, terribile violatrice della verità, appena pronunciata dal giudice Jeffrey T. Kuntz, della Corte Distrettuale del Distretto Meridionale della Florida, figura di grande prestigio”, ha commentato su Truth Donald Trump.

Il post di esultanza di Donald Trump. (Foto da Truth Social, Donald Trump)

“Nella sua incisiva sentenza, il giudice Kuntz ha scritto: ‘In questo caso, è stata l’agenzia giornalistica a inventare la notizia. La BBC lo ha ammesso, confermando di aver modificato un video per far sembrare che il presidente Trump avesse rilasciato una dichiarazione che non ha mai fatto’”, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. “Continueremo a combattere e a sconfiggere tutti coloro che cercano di ingannare il popolo americano!”