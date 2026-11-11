Sciopero generale in Spagna, tensioni a Malaga tra membri dell'Unione inquilini e la polizia

A meno di tre settimane dalle elezioni anticipate, milioni di lavoratori spagnoli scioperano mercoledì per chiedere al governo di porre rimedio alla crisi abitativa del Paese. Lo sciopero generale, il primo da 14 anni, sta causando ritardi nel sistema dei trasporti pubblici e rallentando l’attività delle fabbriche. Molte scuole e università hanno chiuso o funzionano a capacità ridotta. A Malaga si sono verificati scontri con la polizia quando alcuni membri dell’Unione degli inquilini hanno tentato di erigere una barricata. Gli agenti hanno disperso la folla usando i manganelli.