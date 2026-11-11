Russia, raid ucraino a Yartsevo: edificio in fiamme e due morti

Un attacco ucraino con droni ha ucciso due persone a Yartsevo, nella regione di Smolensk, in Russia. “I detriti hanno colpito un edificio residenziale a più piani, provocando un incendio. Due persone hanno perso la vita”, ha detto su Telegram il governatore della regione Vasily Anokhin. Nel frattempo, martedì, Mosca e Kiev hanno tenuto i primi colloqui mediati dagli Stati Uniti in nove mesi, per porre fine alla guerra che dura da quattro anni e mezzo. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha definito l’incontro “molto produttivo”, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la sessione è stata “costruttiva e piuttosto sostanziale”.