Home > Esteri > Nvidia, secondo ‘Axios’ il segretario Usa Lutnick fu avvertito della relazione tra il Ceo e Alice Huang

Secondo quanto riferito ad Axios da diverse fonti a conoscenza dei fatti, il segretario al Commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick ricevette un promemoria altamente riservato che metteva in guardia sulla relazione tra l’amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, e la sospetta spia cinese Alice Huang. L’avvertimento solleva interrogativi su come il dipartimento abbia valutato i potenziali rischi per la sicurezza nell’autorizzare la vendita di chip Nvidia avanzati a entità affiliate alla Cina, visto che Lutnick è a capo dell’agenzia incaricata di impedire che tecnologie statunitensi sensibili finiscano nelle mani di avversari di Washington.

L’ambasciatore Usa a Pechino: “Dopo il caso Nvidia, relazioni turbolente con Cina”

Nel frattempo, parlando a “Bloomberg Television”, l’ambasciatore degli Stati Uniti a Pechino, David Perdue, ha ammesso che “i rapporti che abbiamo con la Cina al momento sono piuttosto turbolenti. La situazione con Nvidia è un ulteriore promemoria del fatto che dobbiamo rimanere vigili. La sicurezza nazionale è parte integrante di questo dibattito economico, perché la sicurezza economica è sinonimo di sicurezza nazionale”.