New York, crolla palazzina a Brooklyn: almeno un morto e diversi feriti

Una palazzina di tre piani a Brooklyn, New York, è parzialmente collassata. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, ci sono persone intrappolate sotto le macerie.

Il bilancio provvisorio sarebbe di almeno un morto e diversi feriti, fanno sapere i vigili del fuoco, secondo quanto riportano i media locali. I soccorritori sono ancora alla ricerca di una persona rimasta intrappolata sotto le macerie. Secondo il dipartimento dei pompieri di New York, l’incidente è avvenuto poco dopo le 16 (le 22 in Italia), quando un edificio di tre piani situato al 1321 di Flatbush Avenue è crollato all’interno di un cantiere aperto al 2625 di Bedford Avenue. Le immagini riprese da un elicottero mostrano come il crollo abbia lasciato completamente esposti gli ambienti interni dell’edificio.