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giovedì 12 novembre 2026

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New York, crolla palazzina a Brooklyn: almeno un morto e diversi feriti

New York, crolla palazzina a Brooklyn: almeno un morto e diversi feriti
Edificio crollato a Brooklyn, New York, 11 novembre 2026 (AP Photo/Ryan Murphy)
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Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, ci sono persone intrappolate sotto le macerie

Una palazzina di tre piani a Brooklyn, New York, è parzialmente collassata. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, ci sono persone intrappolate sotto le macerie. 

Il bilancio provvisorio sarebbe di almeno un morto e diversi feriti, fanno sapere i vigili del fuoco, secondo quanto riportano i media locali. I soccorritori sono ancora alla ricerca di una persona rimasta intrappolata sotto le macerie. Secondo il dipartimento dei pompieri di New York, l’incidente è avvenuto poco dopo le 16 (le 22 in Italia), quando un edificio di tre piani situato al 1321 di Flatbush Avenue è crollato all’interno di un cantiere aperto al 2625 di Bedford Avenue. Le immagini riprese da un elicottero mostrano come il crollo abbia lasciato completamente esposti gli ambienti interni dell’edificio. 

New York, crolla palazzina a Brooklyn: almeno un morto e diversi feriti
Edificio crollato a Brooklyn, New York, 11 novembre 2026 (AP Photo/Ryan Murphy)
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