La principessa Kate visita l'ospedale di Bordon

La principessa del Galles Kate Middleton ha fatto visita al Chase Community Hospital di Bordon, nell’Hampshire. Ha parlato con il personale medico e con gli specialisti della prima infanzia che guidano un progetto finanziato dal Royal Foundation Centre for Early Childhood. Il programma sta valutando la possibilità di ampliarsi per aiutare a individuare un numero maggiore di neonati e famiglie che necessitano di un sostegno supplementare. Kate ha anche parlato con alcune neomamme e ha giocato con i loro bambini.