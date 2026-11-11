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mercoledì 11 novembre 2026

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Iran, a Teheran inaugurato un centro di addestramento militare per donne volontarie

Iran, a Teheran inaugurato un centro di addestramento militare per donne volontarie
Inaugurazione di un centro di addestramento militare per donne volontarie in piazza Azadi (Libertà) a Teheran, in Iran (Foto AP/Vahid Salemi)
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Campagna della Repubblica islamica per preparare i civili in caso di invasione terreste degli Usa

Inaugurazione di un centro di addestramento militare per donne volontarie in piazza Azadi (Libertà) a Teheran, in Iran (Foto AP/Vahid Salemi)
Inaugurazione di un centro di addestramento militare per donne volontarie in piazza Azadi (Libertà) a Teheran, in Iran (Foto AP/Vahid Salemi)
Inaugurazione di un centro di addestramento militare per donne volontarie in piazza Azadi (Libertà) a Teheran, in Iran (Foto AP/Vahid Salemi)
Inaugurazione di un centro di addestramento militare per donne volontarie in piazza Azadi (Libertà) a Teheran, in Iran (Foto AP/Vahid Salemi)
Inaugurazione di un centro di addestramento militare per donne volontarie in piazza Azadi (Libertà) a Teheran, in Iran (Foto AP/Vahid Salemi)
Inaugurazione di un centro di addestramento militare per donne volontarie in piazza Azadi (Libertà) a Teheran, in Iran (Foto AP/Vahid Salemi)
Inaugurazione di un centro di addestramento militare per donne volontarie in piazza Azadi (Libertà) a Teheran, in Iran (Foto AP/Vahid Salemi)
Inaugurazione di un centro di addestramento militare per donne volontarie in piazza Azadi (Libertà) a Teheran, in Iran (Foto AP/Vahid Salemi)
Inaugurazione di un centro di addestramento militare per donne volontarie in piazza Azadi (Libertà) a Teheran, in Iran (Foto AP/Vahid Salemi)
Inaugurazione di un centro di addestramento militare per donne volontarie in piazza Azadi (Libertà) a Teheran, in Iran (Foto AP/Vahid Salemi)
Inaugurazione di un centro di addestramento militare per donne volontarie in piazza Azadi (Libertà) a Teheran, in Iran (Foto AP/Vahid Salemi)
Inaugurazione di un centro di addestramento militare per donne volontarie in piazza Azadi (Libertà) a Teheran, in Iran (Foto AP/Vahid Salemi)
Inaugurazione di un centro di addestramento militare per donne volontarie in piazza Azadi (Libertà) a Teheran, in Iran (Foto AP/Vahid Salemi)
Inaugurazione di un centro di addestramento militare per donne volontarie in piazza Azadi (Libertà) a Teheran, in Iran (Foto AP/Vahid Salemi)
Inaugurazione di un centro di addestramento militare per donne volontarie in piazza Azadi (Libertà) a Teheran, in Iran (Foto AP/Vahid Salemi)
Inaugurazione di un centro di addestramento militare per donne volontarie in piazza Azadi (Libertà) a Teheran, in Iran (Foto AP/Vahid Salemi)

I Guardiani della Rivoluzione in Iran hanno inaugurato un centro di addestramento militare per donne volontarie a Teheran in piazza Azadi. Il regime ha diffuso foto e video delle cittadine che si esercitano con armi da fuoco e tecniche di battaglia. L’iniziativa è parte di una campagna della Repubblica islamica per preparare i civili in caso di un’invasione terreste degli Stati Uniti.

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