Iran, a Teheran inaugurato un centro di addestramento militare per donne volontarie

I Guardiani della Rivoluzione in Iran hanno inaugurato un centro di addestramento militare per donne volontarie a Teheran in piazza Azadi. Il regime ha diffuso foto e video delle cittadine che si esercitano con armi da fuoco e tecniche di battaglia. L’iniziativa è parte di una campagna della Repubblica islamica per preparare i civili in caso di un’invasione terreste degli Stati Uniti.