Brasile, multa a Meta per non aver rispettato l’imparzialità durante le elezioni presidenziali

La Corte Elettorale Superiore (TSE) del Brasile ha multato Meta, proprietaria di Instagram e Facebook, per 7,5 milioni di real (circa 1,2 milioni di euro): non avrebbe infatti rispettato parzialmente le disposizioni volte a garantire parità di trattamento alle campagne di Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro durante il secondo turno delle elezioni presidenziali.

La decisione è stata unanime: i ministri Sérgio Kukina, Estela Aranha, Nauê Bernardo, André Mendonça, Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques si sono schierati con il relatore, Marco Aurélio Bellizze, che ha sottolineato ritardi, mancanza di trasparenza e osservanza incompleta delle ordinanze del tribunale da parte della grande azienda tecnologica. Il giudice che presiede il caso presentato dalla campagna di Lula, Bellizze, ha affermato che la società non ha rispettato alcune delle misure entro i termini stabiliti, ha presentato le informazioni in modo frammentario e ha fornito dati insufficienti per consentire il monitoraggio dei requisiti. Pur riconoscendo la parziale inosservanza delle ordinanze del tribunale, il relatore ha sottolineato che non vi sono prove sufficienti a dimostrare che Meta abbia agito intenzionalmente per favorire Flávio Bolsonaro nelle elezioni.