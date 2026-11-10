Usa, Hegseth: "Tentativi per il mio impeachment sono una farsa"

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha definito in una conferenza stampa i tentativi di impeachment contro di lui come “una farsa” e “una trovata pubblicitaria”. Il capo del Pentagono ha descritto gli articoli di impeachment come “uno spettacolo politico, un manifesto personale guidato dall’ego e dal risentimento”. Ha sostenuto che gli articoli di impeachment presentati dal repubblicano Thomas Massie erano motivati da divergenze politiche, piuttosto che da reati passibili di impeachment.