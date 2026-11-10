Ucraina, Lavrov: "Ad Abu Dhabi si discuterà di garanzie di sicurezza regionali"

Le garanzie di sicurezza collettiva nella regione saranno al centro dei negoziati tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, iniziati martedì ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, intervenuto alla sessione plenaria del forum dell’Organizzazione per la Sicurezza Collettiva (CSTO) a Mosca, dove ha spiegato che la proposta è stata avanzata dalla parte americana e concordata con Mosca. “Su suggerimento della parte americana, è stata avanzata una proposta concordata con noi, le parti discuteranno di come garantire la sicurezza collettiva nella regione, sulla base di garanzie che entrerebbero in vigore una volta raggiunto un accordo completo ed esaustivo” ha detto Lavrov, secondo cui, le garanzie entrerebbero in vigore soltanto dopo il raggiungimento di una soluzione piena e complessiva del conflitto.