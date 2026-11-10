Ucraina: ad Abu Dhabi i negoziati trilaterali tra Russia, Usa e Kiev – La diretta

Ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, sono iniziati i negoziati trilaterali tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. Lo riporta l’agenzia Tass che ha pubblicato una foto delle delegazioni sedute una di fronte all’altra. I colloqui dureranno due giorni, oggi e domani.
Punti chiave
- Mosca: "Europei sono guastafeste nel processo negoziale"
- G7, incontro tra Sybiha e Rubio: discusso dei negoziati tra Ucraina e Russia
- Fonti Palazzo Chigi: "Accordo dipende da decisioni Ue, parli con voce sola"
- Iniziati ad Abu Dhabi i negoziati trilaterali
- Fonti Chigi, Italia ad Abu Dhabi, pieno sostegno a Kiev e a sforzi Usa
Finora, gli europei si sono limitati a ostacolare il processo negoziale per la risoluzione del conflitto ucraino. “Finora, gli europei hanno agito da guastafeste nel processo. E non vedo alcun fattore che possa cambiare questo punto di vista”, ha affermato il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko in una conversazione con i giornalisti. “Non è la prima volta che agiscono dietro le quinte, tirando le fila e cercando di fare pressione sui negoziatori americani e ucraini. E questa pressione non è finalizzata a trovare una soluzione”, ha aggiunto. Lo riporta l’agenzia Tass.
Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha iniziato la sua giornata alla ministeriale del G7 in corso a Parigi con un colloquio con il segretario di Stato americano Marco Rubio, prima di recarsi al ministero degli Esteri francese per una riunione più ampia con l’intero G7. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha dichiarato in un breve comunicato che i due hanno “discusso dei negoziati per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, della resilienza energetica e della cooperazione in materia di difesa”.
Fonti di Palazzo Chigi “evidenziano come il negoziato” relativo alla guerra in Ucraina “tocchi sempre più da vicino la sicurezza dell’intero continente. Molti elementi di un accordo complessivo dipendono da decisioni europee: garanzie di sicurezza, ricostruzione, sanzioni e percorso europeo dell’Ucraina. Per questo l’Europa deve parlare con una voce sola e dotarsi di un mandato chiaro e condiviso. È quanto il presidente Meloni ha chiesto nella lettera indirizzata al presidente Costa: discutere il tema in occasione del Consiglio europeo informale di Dublino, per arrivare a una decisione al Consiglio europeo di dicembre”. “Palazzo Chigi accoglie con favore la disponibilità di Costa a dare seguito alla richiesta e a portare avanti la questione”, sottolineano le stesse fonti.
Ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, sono iniziati i negoziati trilaterali tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. Lo riporta l’agenzia Tass che ha pubblicato una foto delle delegazioni sedute una di fronte all’altra. I colloqui dureranno due giorni, oggi e domani.
“L’Italia ha partecipato questa mattina ad Abu Dhabi, con il Consigliere per la sicurezza nazionale, Fabrizio Saggio, alla riunione di coordinamento con gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, che ha preceduto l’avvio dei colloqui trilaterali tra Stati Uniti, Ucraina e Russia. All’incontro hanno partecipato rappresentanti dell’Ucraina, dei Paesi E4 (Germania, Francia, Italia e Regno Unito), della Nato e dell’Ue”. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui, “nel corso della riunione, l’Italia ha ribadito il pieno sostegno all’Ucraina, alla sua sovranità e integrità territoriale, nonché agli sforzi degli Stati Uniti per riportare le parti al tavolo negoziale”.