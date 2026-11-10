Regno Unito, soldato Usa arrestato: sospettato di spionaggio per la Russia

Un soldato dell’esercito Usa è stato arrestato oggi in Inghilterra perché sospettato di spionaggio a favore della Russia. Lo ha riferito la polizia antiterrorismo. Il 41enne, di cui non è stato reso noto il nome, è stato arrestato nei pressi di Gloucester per sospetta violazione di due articoli del National Security Act del 2023, per aver collaborato con un servizio di intelligence straniero e per aver ottenuto o divulgato informazioni riservate. La Metropolitan Police ha dichiarato che le sue forze antiterrorismo hanno lavorato a stretto contatto con Fbi ed esercito Usa.

Il direttore dell’Fbi, Kash Patel, ha definito l’arresto “importante”, in relazione ad accuse di spionaggio che destano “massima preoccupazione” per gli Stati Uniti e i loro alleati. “L’Fbi non tollera nessuno che violi il proprio giuramento agli Stati Uniti e le cui azioni mettano in pericolo la nostra sicurezza nazionale e quella dei nostri partner”, ha affermato Patel. Perquisizioni sono scattate in due luoghi nel Gloucestershire, contea situata circa 140 chilometri a ovest di Londra. Il sospettato si trova in custodia presso una stazione di polizia di Londra. La polizia ha precisato che l’arresto non era collegato ad altre indagini antiterrorismo, indicando che non era collegato al presunto complotto terroristico legato all’Iran avvenuto a settembre presso la base Raf di Fairford usata dagli Usa, vicino Gloucester.