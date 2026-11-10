Nvidia, Trump: “Fbi sta indagando su Huang. Lui mi ha detto di non sapere che quella donna era una spia”

L’Fbi “sta indagando” sulla relazione tra il ceo di Nvidia, Jensen Huang, e una presunta agente del governo cinese. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump parlando con i giornalisti nella briefing room della Casa Bianca. Tuttavia, il presidente ha affermato di non credere che Huang abbia motivo di preoccuparsi. “So che l’FBI sta indagando per un altro motivo, e penso che se la caverà bene”, ha detto. Il presidente ha definito Huang un “uomo molto onorevole” e ha aggiunto che Huang gli ha detto di “non avere assolutamente idea che la persona in questione fosse una spia”.

Jensen Huang “mi ha risposto che non aveva assolutamente idea che la persona in questione fosse una spia. Gli ho chiesto esplicitamente: ‘Avevi il minimo sospetto che fosse una spia?’. E lui ha ribadito di non averne avuto la benché minima idea. Gli credo davvero”, ha spiegato Trump, riferendo di una sua telefonata col ceo di Nvidia. Parlando con i giornalisti, il presidente ha inoltre affermato che “all’epoca non ne sapevo nulla”, quando gli è stato chiesto se fosse a conoscenza dei sospetti dell’intelligence Usa su Huang, quando chiese al ceo di Nvidia di accompagnarlo nel suo viaggio in Cina.

Media: “Nvidia e Huang accusati di frode a danno degli azionisti“

Nvidia e il suo amministratore delegato, Jensen Huang, sono stati accusati di frode ai danni degli azionisti in una causa legale relativa allo scandalo di spionaggio cinese che ha travolto l’azienda da 4.300 miliardi di dollari. Secondo una denuncia presentata al tribunale federale di San Jose, in California, Nvidia e Huang avrebbero tratto in inganno gli azionisti in relazione alla presunta relazione del dirigente con Alice Huang, ex dirigente di Megaspeed, società con sede a Singapore. Lo riporta il Guardian. Gli azionisti sostengono che entrambe le parti non abbiano rivelato che la questione sollevava preoccupazioni per la sicurezza nazionale e che minacciava la reputazione e le prospettive commerciali di Nvidia.