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martedì 10 novembre 2026

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Israele, si insedia la 26esima Knesset: le foto

Israele, si insedia la 26esima Knesset: le foto
I leader di tutti i partiti politici israeliani posano per una foto di gruppo dopo la cerimonia di giuramento dei parlamentari israeliani alla Knesset, il parlamento di Israele, a Gerusalemme (Foto AP/Ohad Zwigenberg)
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Gadi Eisenkot, leader del partito Yashar, parla ai media al suo arrivo alla cerimonia di giuramento dei nuovi membri della Knesset, il parlamento israeliano, a Gerusalemme (Foto AP/Ohad Zwigenberg)
Gadi Eisenkot, leader del partito Yashar, e sua moglie Hana arrivano alla riunione del gruppo parlamentare del suo partito presso la Knesset, il parlamento israeliano, a Gerusalemme (Foto AP/Ohad Zwigenberg)
Gadi Eisenkot, al centro, leader del partito Yashar, partecipa alla riunione del suo gruppo parlamentare alla Knesset, il parlamento israeliano, a Gerusalemme (Foto AP/Ohad Zwigenberg)
Gadi Eisenkot, al centro, leader del partito Yashar, partecipa alla riunione del suo gruppo parlamentare alla Knesset, il parlamento israeliano, a Gerusalemme (Foto AP/Ohad Zwigenberg)
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu partecipa alla cerimonia di giuramento dei nuovi membri della Knesset, il parlamento israeliano, a Gerusalemme (Foto AP/Ohad Zwigenberg)
I legislatori israeliani partecipano alla cerimonia di giuramento dei nuovi membri della Knesset, il parlamento israeliano, a Gerusalemme (Foto AP/Ohad Zwigenberg)
I legislatori israeliani partecipano alla cerimonia di giuramento dei nuovi membri della Knesset, il parlamento israeliano, a Gerusalemme (Foto AP/Ohad Zwigenberg)
Sara Netanyahu, al centro in alto, moglie del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, e Hana Eisenkot, moglie di Gadi Eisenkot, leader del partito Yashar, partecipano alla cerimonia di giuramento dei nuovi membri della Knesset, il parlamento israeliano, a Gerusalemme (Foto AP/Ohad Zwigenberg)
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu partecipa alla cerimonia di giuramento dei nuovi membri della Knesset, il parlamento israeliano, a Gerusalemme (Foto AP/Ohad Zwigenberg)
I leader di tutti i partiti politici israeliani posano per una foto di gruppo dopo la cerimonia di giuramento dei parlamentari israeliani alla Knesset, il parlamento di Israele, a Gerusalemme (Foto AP/Ohad Zwigenberg)

Oggi, 10 novembre, in Israele c’è stato l’insediamento della 26esima Knesset in una cerimonia solenne alla presenza del presidente di Israele Isaac Herzog, del primo ministro uscente Benjamin Netanyahu e del presidente della Knesset Amir Ohana. I 120 parlamentari hanno preso posto nel nuovo parlamento eletto, 46 dei quali al loro primo mandato, secondo quanto riporta il Times of Israel. La cerimonia ufficiale è iniziata alle 14.20 ora italiana, con un ricevimento nella piazza della Knesset, con Herzog accolto da Ohana e da una guardia d’onore. La sessione plenaria inaugurale alle 15 in Italia, con il discorso di Herzog, seguito dall’invito a Ohana a prestare giuramento e dal passaggio di consegne della presidenza della sessione. Dopo l’intervento di Ohana, ciascuno dei 120 parlamentari verrà chiamato per nome ad alzarsi e a dichiarare: “Giuro”. Sono state quindi presentate le firme necessarie per indire una votazione per la sostituzione del Presidente della Knesset Amir Ohana. Il partito Yesh! ha annunciato di aver consegnato a Ohana oltre 61 firme di membri della 26esima Knesset, chiedendo la sua sostituzione e lo svolgimento di una votazione in plenaria per eleggere un nuovo Presidente della Knesset. Lo riporta Ynet. Nell’ambito della richiesta, è stata ufficialmente presentata anche la candidatura dell’ex ministro Matan Kahane alla carica di Presidente della Knesset.

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