Israele, si insedia la 26esima Knesset: le foto

Oggi, 10 novembre, in Israele c’è stato l’insediamento della 26esima Knesset in una cerimonia solenne alla presenza del presidente di Israele Isaac Herzog, del primo ministro uscente Benjamin Netanyahu e del presidente della Knesset Amir Ohana. I 120 parlamentari hanno preso posto nel nuovo parlamento eletto, 46 dei quali al loro primo mandato, secondo quanto riporta il Times of Israel. La cerimonia ufficiale è iniziata alle 14.20 ora italiana, con un ricevimento nella piazza della Knesset, con Herzog accolto da Ohana e da una guardia d’onore. La sessione plenaria inaugurale alle 15 in Italia, con il discorso di Herzog, seguito dall’invito a Ohana a prestare giuramento e dal passaggio di consegne della presidenza della sessione. Dopo l’intervento di Ohana, ciascuno dei 120 parlamentari verrà chiamato per nome ad alzarsi e a dichiarare: “Giuro”. Sono state quindi presentate le firme necessarie per indire una votazione per la sostituzione del Presidente della Knesset Amir Ohana. Il partito Yesh! ha annunciato di aver consegnato a Ohana oltre 61 firme di membri della 26esima Knesset, chiedendo la sua sostituzione e lo svolgimento di una votazione in plenaria per eleggere un nuovo Presidente della Knesset. Lo riporta Ynet. Nell’ambito della richiesta, è stata ufficialmente presentata anche la candidatura dell’ex ministro Matan Kahane alla carica di Presidente della Knesset.