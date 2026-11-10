Iran, media: Usa evacuano aerei da base in Gran Bretagna per una minaccia di Teheran – La diretta

Gli Stati Uniti hanno evacuato ieri gli aerei americani dalla base Raf di Mildenhall, nel Regno Unito, a seguito di una minaccia proveniente dall’Iran. Lo riporta il Wall Street Journal, che cita fonti a conoscenza dei fatti, secondo cui la natura della minaccia, compresa la sua imminenza o la sua natura più generale, è ancora oggetto di discussione tra i funzionari statunitensi Il portavoce della coalizione guidata dall’Arabia Saudita, Turki Al-Malki, ha comunicato in un post sui social che nella notte le difese aeree hanno intercettato e distrutto un missile balistico e un missile da crociera lanciati dagli Houthi verso Riad.

Iran, tutte le notizie in diretta di martedì 10 ottobre Gli Stati Uniti hanno evacuato ieri gli aerei americani dalla base Raf di Mildenhall, nel Regno Unito, a seguito di una minaccia proveniente dall’Iran. Lo riporta il Wall Street Journal, che cita fonti a conoscenza dei fatti, secondo cui la natura della minaccia, compresa la sua imminenza o la sua natura più generale, è ancora oggetto di discussione tra i funzionari statunitensi. Il portavoce della coalizione guidata dall’Arabia Saudita, Turki Al-Malki, ha comunicato in un post sui social che nella notte le difese aeree hanno intercettato e distrutto un missile balistico e un missile da crociera lanciati dagli Houthi verso Riad. Inizio diretta: 10/11/26 08:51 Fine diretta: 10/11/26 23:58 Punti chiave 09:04 Iran, media: "Netanyahu ha telefonato ogni giorno a Trump per ripresa guerra"

09:03 Arabia Saudita: "Intercettati missili Houthi diretti verso Riad"

08:52 Wsj, Usa evacuano aerei da base in Gb per minaccia Teheran