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martedì 10 novembre 2026

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Iran, media: Usa evacuano aerei da base in Gran Bretagna per una minaccia di Teheran – La diretta

Iran, media: Usa evacuano aerei da base in Gran Bretagna per una minaccia di Teheran – La diretta
(AP Photo/Alejandro Granadillo)
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Arabia Saudita: “Intercettati missili Houthi diretti verso Riad”

Gli Stati Uniti hanno evacuato ieri gli aerei americani dalla base Raf di Mildenhall, nel Regno Unito, a seguito di una minaccia proveniente dall’Iran. Lo riporta il Wall Street Journal, che cita fonti a conoscenza dei fatti, secondo cui la natura della minaccia, compresa la sua imminenza o la sua natura più generale, è ancora oggetto di discussione tra i funzionari statunitensi Il portavoce della coalizione guidata dall’Arabia Saudita, Turki Al-Malki, ha comunicato in un post sui social che nella notte le difese aeree hanno intercettato e distrutto un missile balistico e un missile da crociera lanciati dagli Houthi verso Riad.

Iran, tutte le notizie in diretta di martedì 10 ottobre
Gli Stati Uniti hanno evacuato ieri gli aerei americani dalla base Raf di Mildenhall, nel Regno Unito, a seguito di una minaccia proveniente dall’Iran. Lo riporta il Wall Street Journal, che cita fonti a conoscenza dei fatti, secondo cui la natura della minaccia, compresa la sua imminenza o la sua natura più generale, è ancora oggetto di discussione tra i funzionari statunitensi. Il portavoce della coalizione guidata dall’Arabia Saudita, Turki Al-Malki, ha comunicato in un post sui social che nella notte le difese aeree hanno intercettato e distrutto un missile balistico e un missile da crociera lanciati dagli Houthi verso Riad.
Inizio diretta: 10/11/26 08:51
Fine diretta: 10/11/26 23:58

Punti chiave

Iran, media: "Netanyahu ha telefonato ogni giorno a Trump per ripresa guerra"

Secondo alcune fonti citate dal Financial Times, il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu avrebbe telefonato ogni giorno al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, esortandolo a lanciare una nuova offensiva militare contro l’Iran. “Netanyahu lo chiama ogni giorno [per esortarlo a riprendere la guerra]. Coloro che non vogliono una guerra, sia all’interno che all’esterno della Casa Bianca, hanno cercato di contrastarla”, ha detto alla testata britannica una persona informata sulle discussioni, “i leader regionali gli stanno dicendo di non inasprire la situazione e di dare priorità ai negoziati”. 

Arabia Saudita: "Intercettati missili Houthi diretti verso Riad"

Il portavoce della coalizione guidata dall’Arabia Saudita, Turki Al-Malki, ha comunicato in un post sui social che nella notte le difese aeree hanno intercettato e distrutto un missile balistico e un missile da crociera lanciati dagli Houthi verso Riad. 

Wsj, Usa evacuano aerei da base in Gb per minaccia Teheran

 Gli Stati Uniti hanno evacuato ieri gli aerei americani dalla base Raf di Mildenhall, nel Regno Unito, a seguito di una minaccia proveniente dall’Iran. Lo riporta il Wall Street Journal, che cita fonti a conoscenza dei fatti, secondo cui la natura della minaccia, compresa la sua imminenza o la sua natura più generale, è ancora oggetto di discussione tra i funzionari statunitensi. ono stati portati in Germania e in altre basi nel corso della giornata. Da parte degli Stati Uniti non ci sono stati commenti, a parte quelli dell’aeronautica militare, secondo cui gli aerei vengono spostati tra diverse località per molteplici ragioni. 

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