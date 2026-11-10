Home > Esteri > Il padre di Meghan Markle si è tolto braccialetto elettronico: ora è in custodia

L’ottantaduenne Thomas Markle, padre di Meghan, duchessa di Sussex, con la quale non intrattiene rapporti da anni, si è rimosso il dispositivo di monitoraggio elettronico che portava alla caviglia, pochi giorni dopo il suo arresto per detenzione di materiale pedopornografico all’interno di alcuni depositi in California. Lo hanno reso noto le autorità giudiziarie. Thomas Markle si trova ora in custodia in attesa di un’udienza presso il tribunale federale di Tampa. L’uomo, ha riferito il vice procuratore federale Bill Essayli, è stato arrestato poco dopo essersi tolto il braccialetto elettronico, alle 01:45 del mattino (ora locale).