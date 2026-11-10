Harry e Meghan arrivano al Parlamento europeo per inaugurazione 'The Lost Screen Memorial'

Il duca e la duchessa di Sussex, Harry e Meghan, sono arrivati al Parlamento europeo a Bruxelles per inaugurare la mostra ‘Lost Screen Memorial’, ospitata dall’eurodeputato spagnolo del Ppe Antonio López-Istúriz White, sul tema della sicurezza dei minori online. Accolti dal cerimoniale e dai cronisti, non hanno rilasciato dichiarazioni. Si tratta della prima apparizione per Meghan Markle, dopo l’arresto del padre venerdì scorso. Era previsto che la duchessa tenesse un discorso durante l’evento, ma, secondo quanto riportato dai media britannici, ha rinunciato, lasciando a Harry il compito di parlare.

Venerdì scorso il padre, Thomas Markle, è stato arrestato da agenti federali in Florida con accuse legate a materiale pedopornografico. Di recente, Meghan ha dichiarato di essere “profondamente turbata” dalle accuse. L’esposizione al Parlamento europeo rende omaggio ai minori che hanno perso la vita in seguito a danni subiti sui social media e dà voce alle loro famiglie. All’evento è presente anche Sandra Spitaels, madre di Glenn, che racconterà l’esperienza vissuta dalla sua famiglia, mentre la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola tiene un discorso di apertura.