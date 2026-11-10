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martedì 10 novembre 2026

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G7, il ministro degli Esteri francese Barrot incontra l'omologo ucraino Sybiha

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Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha incontrato martedì a Parigi il suo omologo ucraino Andrii Sybiha, a margine della seconda giornata del vertice del G7. L’incontro si è svolto mentre negli Emirati Arabi Uniti prendevano il via i colloqui trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Prima della riunione con i rappresentanti del G7, Sybiha aveva incontrato il segretario di Stato americano Marco Rubio. Al centro dei colloqui, il sostegno militare e la sicurezza dell’Ucraina, dopo la riduzione degli aiuti da parte dell’amministrazione Trump, che ha suscitato preoccupazione a Kiev e nelle capitali europee.