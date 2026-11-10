Cambogia, autobus scolastico finisce in uno stagno: morte cinque bambine

Tragedia in Cambogia, dove cinque studentesse sono morte e altre 21 sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto martedì mattina nella provincia di Kandal, circa 40 chilometri a nord della capitale Phnom Penh, dopo che l’autobus scolastico sul quale viaggiavano è finito in uno stagno a margine della carreggiata. Secondo quanto riferito dalla polizia provinciale, il mezzo procedeva ad alta velocità quando una motocicletta ha attraversato la strada davanti al bus. Il conducente ha frenato bruscamente, perdendo il controllo del veicolo, che è uscito dalla carreggiata precipitando nell’acqua. Tre studenti hanno riportato ferite gravi, mentre altri 18 hanno riportato lesioni lievi. L’autista, un uomo di 31 anni, è stato fermato per essere interrogato. Alcuni abitanti del villaggio sono intervenuti immediatamente per soccorrere i ragazzi, estraendoli dall’autobus e praticando le manovre di rianimazione cardiopolmonare.