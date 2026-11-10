Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 10 novembre 2026

Ultima ora

Bulgaria, due maxi-tamponamenti in autostrada fanno 12 morti: coinvolti oltre 80 veicoli

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover

Dodici persone sono morte in due maxi-tamponamenti che hanno causato la chiusura in entrambe le direzioni dell’autostrada Trakia, in Bulgaria. Lo ha reso noto la ministra della Salute Katya Ivkova, come riporta l’agenzia Bta. Dieci persone sono morte sul posto e altre due sono decedute in ospedali diversi. Il viceministro dell’Interno Kaloyan Kaloyanov ha dichiarato che nell’incidente, avvenuto probabilmente a causa della fitta nebbia, sono stati coinvolti in totale 86 veicoli provenienti da entrambe le direzioni, di cui “63 diretti a Burgas e 23 verso Sofia”. Il direttore dell’amministrazione stradale regionale, Galin Kostov, ha citato anche, tra le possibili cause, il manto stradale bagnato e le velocità inadeguate alle condizioni.