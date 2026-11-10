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mercoledì 11 novembre 2026

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Argentina, ex Br Bertulazzi fuggito dai domiciliari a Buenos Aires: caccia all’uomo

Argentina, ex Br Bertulazzi fuggito dai domiciliari a Buenos Aires: caccia all’uomo
(AP Photo /Daniel Luna).
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La Direzione generale dell’intelligence criminale, in Argentina, ha emesso un’allerta rossa per la ricerca e la cattura urgente dell’ex membro delle Brigate Rosse Lonardo Bertulazzi, dopo la conferma della fuga dell’uomo dagli arresti domiciliari che stava scontando in una casa di Buenos Aires. Lo riferisce Canal 9, secondo cui Bertulazzi, 74 anni, stava scontando i domiciliari in una casa di calle Defensa. 

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