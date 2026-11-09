Usa, Trump prende le parti di Hegseth: "Ha vinto due guerre e vogliono metterlo sotto accusa"

Donald Trump scende in campo in difesa del segretario alla Difesa Pete Hegseth e respinge le richieste di impeachment nei suoi confronti. Il presidente americano ha rivendicato i risultati delle operazioni militari condotte dall’amministrazione, attribuendo a Hegseth il merito di aver contribuito alla vittoria in due guerre, facendo riferimento alle campagne in Venezuela e Iran. Al centro del suo intervento soprattutto l’attacco al programma nucleare di Teheran, che secondo Trump avrebbe neutralizzato le loro capacità di sviluppare armi atomiche. “Probabilmente abbiamo salvato Israele e il Medio Oriente“, ha dichiarato, sostenendo che senza quell’operazione l’intera regione sarebbe stata in pericolo. Poi l’affondo contro chi chiede di mettere sotto accusa il capo del Pentagono: “E cosa faremo con uno dei principali responsabili? Vogliono metterlo sotto accusa“.