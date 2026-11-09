Usa, Trump difende il numero uno di Nvidia dalle accuse di spionaggio: "È una brava persona"

Donald Trump prende le difese di Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, dopo le notizie secondo cui il produttore americano di chip starebbe indagando sui suoi presunti rapporti con una spia cinese. Interpellato dai giornalisti sulla vicenda, il presidente degli Stati Uniti ha detto di non aver parlato direttamente con Huang, ma ha espresso fiducia nei suoi confronti. “So solo che è una brava persona. Ma non si sa mai cosa stia succedendo. Spero che vada tutto bene”, ha dichiarato Trump, aggiungendo di considerare il manager “un uomo d’onore” e sottolineando il lavoro svolto alla guida dell’azienda: “Ha fatto un lavoro incredibile“.