Usa, deputato repubblicano chiede l’impeachment per Pete Hegseth. Trump lo difende: “Ha vinto due guerre”

Il deputato repubblicano del Kentucky Thomas Massie ha presentato alla Camera una mozione di impeachment contro il segretario alla Difesa Pete Hegseth. La votazione dovrebbe svolgersi entro mercoledì. Nel documento, Messie accusa Hegseth di “gravi reati e illeciti”, tra cui l’aver avviato illegalmente una guerra contro l’Iran e avere causato la morte di centinaia di civili nel corso di attacchi condotti via mare contro presunti trafficanti di droga nei Caraibi. Massie, che a maggio è stato sconfitto nelle primarie repubblicane da un candidato appoggiato da Donad Trump, aveva già avanzato una proposta di impeachment a settembre, ma lo speaker della Camera Mike Johnson aveva disposto l’aggiornamento dei lavori parlamentari prima che si potesse procedere al voto. Il leader della minoranza democratica Hakeem Jeffries, destinato a diventare il nuovo speaker della Camera il prossimo anno, ha espresso il proprio sostegno all’iniziativa, un segnale che lascia presagire un voto favorevole compatto da parte dei Democratici.

Trump: “Ha vinto due guerre”

Donald Trump difende il segretario alla Difesa Pete Hegseth. “Ha vinto due guerre”, ha detto il presidente. “Ha vinto la guerra in Venezuela”, che è stata “impeccabile” e “sta vincendo la guerra in Iran”, ha aggiunto il presidente. Quanto al deputato repubblicano Thomas Massie, che ha presentato la mozione contro il capo del Pentagono, Trump lo ha definito “un perdente totale” e “malato”

Rubio: “Hegseth ha fatto un ottimo lavoro, impeachment ingiusto”

Il Segretario di Stato Marco Rubio ha espresso il suo sostegno al segretario alla Difesa Pete Hegseth, contro il quale è stata presentata alla Camera una mozione di impeachment, affermando che il capo del Pentagono “ha svolto un ottimo lavoro”. Parlando con i giornalisti a Parigi, dove si trova per la riunione dei ministro degli Esteri del G7, Rubio ha detto: “Lavoro con lui, quindi forse colgo un aspetto della sua persona che i media non vedono e che magari sfugge anche ad altri membri del Congresso”. Quanto alla mozione di impeachment contro Hegseth, Rubio l’ha definita “ingiusta”.