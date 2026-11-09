Ungheria, il fratello dell’ex premier Orban fermato per traffico di esseri umani

Il fratello dell’ex primo ministro dell’Ungheria Viktor Orban, Aron Orban, è stato fermato con l’accusa di traffico di esseri umani. Lo ha fatto sapere il premier Péter Magyar. “Secondo quanto riportato dalla stampa, il fratello di Viktor Orban, Aron Orban, è stato posto in stato di fermo con l’accusa di traffico di esseri umani”, ha scritto su X. “L’Ufficio nazionale per il recupero e la tutela dei beni e l’Ufficio nazionale di investigazione stanno proseguendo le indagini”.

According to press reports, @PM_ViktorOrban’s brother, Áron Orbán, has been taken into custody on suspicion of human smuggling. The National Asset Recovery and Protection Office and the National Bureau of Investigation are continuing their investigation. — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) November 9, 2026

Orban: “Sporco gioco politico, mio fratello usato per arrivare a me”

Viktor Orban ha replicato denunciando un presunto “sporco gioco politico” contro di lui. “Oggi il governo dovrebbe rispondere del proprio operato davanti alla Commissione per la sicurezza nazionale in merito alla gestione degli archivi della polizia segreta dell’epoca comunista. Tuttavia, invece di sottoporsi a tale controllo, ricorre alla persecuzione politica per sviare l’attenzione”, ha scritto su X il leader del partito di estrema destra Fidesz.

“Ciò che sta accadendo in Ungheria non ha nulla a che fare con la responsabilità politica, si tratta di una caccia alle streghe. Ogni volta che il governo si trova in una situazione imbarazzante, ricorre alle tattiche della polizia segreta dell’era comunista. Lo scopo di questo sporco gioco politico è eliminare gli oppositori e instaurare un regime a partito unico. Il vero bersaglio sono io. Mio fratello minore viene usato semplicemente per arrivare a me”.