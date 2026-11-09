Ucraina, la Russia frena l’Ue: “Colloqui ad Abu Dhabi saranno trilaterali”

“Gli europei sembra stiano definendo un proprio meccanismo di coordinamento con gli Stati Uniti e l’Ucraina, ma i colloqui previsti ad Abu Dhabi sono specificamente trilaterali“, ha dichiarato Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino. “Ciò che avrà luogo ad Abu Dhabi nei prossimi giorni è una serie di negoziati trilaterali tra Russia e Ucraina, con gli Stati Uniti nel ruolo di mediatori“, ha detto Peskov ai giornalisti. “Quanto alla presenza degli europei, beh, sapete che gli americani hanno i propri canali di comunicazione con gli europei, così come gli ucraini, e pare che stiano instaurando un loro meccanismo di coordinamento. Ma, ripeto: quello che si terrà ad Abu Dhabi è un negoziato trilaterale”, ha sottolineato il portavoce del Cremlino.