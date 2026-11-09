Ucraina, ai negoziati di Abu Dhabi anche i Paesi E4: l’Italia al tavolo insieme a Ue e Nato

Una delegazione congiunta della Commissione europea e del Consiglio sarà presente ai colloqui di Abu Dhabi sull’Ucraina, programmati per domani e mercoledì. Alla riunione saranno presenti anche rappresentanti del formato E3 (Francia, Germania e Regno Unito) e della Nato. La delegazione dell’Ue sarà composta da Bjoern Seibert, capo di gabinetto di von der Leyen, e, secondo quanto riportano alcuni media, da Anna-Maria Boura, principale consigliera per la politica estera del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. La Nato sarà rappresentata ad Abu Dhabi dal capo di Gabinetto, Geoffrey Van Leeuwen, come riferito da un portavoce dell’Alleanza.

Il capo del Servizio di Intelligence Estera dell’Ucraina, Rustem Umerov, che fa parte della delegazione di Kiev che parteciperà ai colloqui, ha affermato in un post diffuso sui social e su Telegram che negli Emirati saranno presenti anche “rappresentanti di nazioni europee, nello specifico il gruppo E4, formato da Regno Unito, Francia, Germania e Italia, oltre a delegati della Nato e della Commissione europea”.

Umerov ha anche specificato che i colloqui si terranno in un “formato trilaterale che vedrà la partecipazione di rappresentanti di Ucraina, Stati Uniti e Russia“. Con i partner europei Kiev terrà invece “incontri di coordinamento separati“. “Per noi è di fondamentale importanza mantenere uno stretto coordinamento con tutti i nostri partner chiave, garantendo l’allineamento delle posizioni e una visione condivisa sui passi successivi del processo negoziale. Come indicato dal presidente Volodymyr Zelensky, stiamo facendo tutto il possibile affinché l’Europa rimanga partecipe del processo diplomatico”, ha scritto Umerov.