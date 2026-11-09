Turchia, esplosione in un’acciaieria: ci sono vittime e dispersi

Una violenta esplosione seguita da un incendio in un’acciaieria nella Turchia occidentale ha causato la morte di 10 persone, mentre i soccorritori sono alla ricerca di quattro operai dispersi. Le fiamme, divampate nello stabilimento Habas ad Aliaga, nella provincia di Smirne, hanno provocato anche il ferimento di 15 persone, due delle quali in gravi condizioni. Il sindaco di Smirne, Cemil Tugay, ha affermato che il numero esatto delle vittime potrà essere accertato solo una volta rimosse le macerie.

L’emittente Ntv ha trasmesso le immagini del rogo nell’impianto, da cui si levava un’alta colonna di fumo. “Il terreno ha tremato. È stato un evento molto violento”, ha detto un testimone, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale Anadolu. Un altro testimone ha raccontato che, al momento dell’esplosione, “è sembrato che la crosta terrestre si stesse spostando sotto di noi. Ho pensato a un terremoto“, riferisce l’agenzia Anadolu. Il ministro dell’Interno, Mustafa Ciftci, ha affermato che le squadre di soccorso sono intervenute per domare l’incendio e, contemporaneamente, cercare eventuali vittime. “I nostri connazionali rimasti feriti sono stati trasportati in ospedale e le loro condizioni di salute sono costantemente monitorate”, ha scritto sui social media.

İzmir Aliağa’da, bir Demir Çelik Fabrikası’nda patlama meydana gelmiş ve akabinde yangın çıkmıştır. Olayın ilk anından itibaren tüm ilgili birimlerimiz koordineli bir şekilde sahada arama-kurtarma, söndürme ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yaralanan kardeşlerimiz hastanelere sevk edilmiş olup, sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Devletimiz, tüm imkânlarıyla sahadadır ve çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyor; fedakârlıkla görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar temenni ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan ve afetlerden muhafaza eylesin. @TC_icisleri @AFADBaskanlik — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) November 9, 2026

Secondo l’ufficio del governatore, l’esplosione è avvenuta intorno a mezzogiorno, quando una gru a ponte è precipitata all’interno di un forno durante le operazioni di colata di acciaio liquido. È stata avviata un’indagine e il ministro della Giustizia, Akin Gurlek, ha reso noto che al caso sono stati assegnati quattro magistrati della procura.

Aliaga ospita un grande porto ed è nota per le attività di demolizione navale: secondo i critici, tale pratica ha causato gravi danni ambientali, tanto da sollevare richieste affinché il sito venga rimosso dall’elenco delle strutture per il riciclaggio delle navi riconosciute dall’Unione Europea. Il disastro si è verificato proprio mentre leader mondiali e attivisti per l’ambiente si sono riuniti ad Antalya, sulla costa mediterranea della Turchia, per discutere di come contrastare il cambiamento climatico. Lo stabilimento Habas, fondato nel 1987, ha una capacità produttiva annua di 4,5 milioni di tonnellate di acciaio, come indicato sul sito web dell’azienda.