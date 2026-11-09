Trump sulla nomina di Dana White come portavoce della Casa Bianca: "Stavo scherzando"

Donald Trump ci ha ripensato, o forse non era mai stato serio. Il presidente americano ha chiarito che l’offerta a Dana White, presidente dell’UFC, per diventare il nuovo addetto stampa della Casa Bianca, era soltanto uno scherzo. L’annuncio era arrivato sabato attraverso un post sui social, dopo che il giorno precedente Trump aveva già anticipato un rimpasto nella sua amministrazione. “Stavo scherzando, ma penso che a Dana l’idea piaccia, ed è un tipo molto capace”, ha spiegato ai giornalisti in Florida, prima di partire per Washington. White dovrebbe comunque fargli visita alla Casa Bianca lunedì.