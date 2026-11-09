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lunedì 9 novembre 2026

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Russell Brand condannato a oltre 10 anni per stupro e aggressioni sessuali

Russell Brand condannato a oltre 10 anni per stupro e aggressioni sessuali
L’attore britannico Russell Brand. (Foto: zz/James Warren/Famous/STAR MAX/IPx 2026 11/3/26 Russell Brand)
Redazione
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L’attore è stato condannato per quattro casi di violenze avvenute nel 2004

L’attore e comico britannico Russell Brand è stato condannato a 10 anni e mezzo di carcere per aver stuprato una donna e aver aggredito sessualmente altre tre donne. Nelle osservazioni di condanna con cui ha contestualizzato i reati, il giudice Joel Bennathan ha detto a Brand che ha mostrato un “disprezzo disinvolto e arrogante” nei confronti del diritto di qualsiasi donna di dirgli di no. “Circa 20 anni fa, Russell Brand, stavi diventando famoso“, ha detto Bennathan. “Eri intelligente e agli occhi di molte persone, divertente e carismatico. Eri anche diventato un predatore sessuale“.

Russell Brand condannato a oltre 10 anni per stupro e aggressioni sessuali
Giornalisti fuori dal tribunale che ha condannato Russell Brand. (AP Photo/Kin Cheung)

L’attore 51enne, noto per le sue esilaranti esibizioni di stand-up comedy e per il suo comportamento in televisione e alla radio, oltre che per le sue lotte contro la droga e l’alcol, aveva affermato di essere innocente e che tutti i suoi rapporti fossero consensuali. Ma una giuria composta da otto uomini e quattro donne lo ha ritenuto colpevole di aver aggredito quattro delle sei accusatrici in relazione a fatti risalenti al 2004. È stato invece assolto da due capi d’accusa di stupro e da uno di tentata violenza sessuale

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