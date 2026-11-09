Rubio arriva in Francia per il G7 dei ministri degli Esteri

Marco Rubio è arrivato in Francia per partecipare alla riunione dei ministri degli Esteri del G7, in programma lunedì e martedì a Parigi. Il vertice arriva dopo l’incontro dei ministri degli Esteri del G20 ospitato da Rubio ad Atlanta lo scorso fine settimana. Il confronto, al quale hanno partecipato anche Russia e Cina, si è chiuso senza un comunicato congiunto. A Parigi, le divergenze tra i Paesi potrebbero ripresentarsi, soprattutto sui temi della sicurezza globale. Sul tavolo ci saranno i conflitti in Iran e tra Russia e Ucraina, oltre al peggioramento della sicurezza energetica e alimentare. Anche questa volta, secondo quanto anticipato dai francesi, non è prevista una dichiarazione congiunta.