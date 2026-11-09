Papa Leone XIV in Argentina: “Non abbiamo fatto noi la Terra, non la distruggiamo con le nostre mani”

Nel corso del suo viaggio in Argentina, Papa Leone XIV ha incontrato al Palacio San Martín di Buenos Aires, i leader delle comunità cristiane e delle tradizioni religiose. “Nella misura in cui custodiscono la saggezza dei popoli, le religioni edificano la società, educano le coscienze e ci liberano dagli idoli. Dall’idolo del dominio, perché non siamo il Dio degli altri; dall’idolo della vanagloria, perché le cose possedute non ci rendono divini; dall’idolo della guerra, perché uno solo è il Signore e giudice della storia. Egli ci dà costantemente vita e si prende cura di tutti i popoli: il vero nome del suo potere è amore, un amore che non conosce fine”, ha aggiunto. “Quando l’uomo parla a Dio sa di non essere egli stesso Dio. Non abbiamo fatto noi la terra. Ebbene, non distruggiamo con le nostre mani il ‘giardino’ che il Creatore ci ha affidato!”.

Il Papa all’Università Cattolica: “Gli imprenditori sovvertano la logica tecnocratica”

“Laddove il dominio di pochi è la norma, l’attività lavorativa si trasforma in sfruttamento di tutte le componenti del mondo dell’occupazione. I lavoratori vengono così valutati solo in base alla loro efficienza”. Lo afferma Papa Leone XIV nel discorso preparato per l’incontro con i movimenti sociali e il mondo dei lavoratori all’Università Cattolica Argentina di Buenos Aires. Il Pontefice sottolinea che il lavoro deve confrontarsi “non solo con i principi dell’economia, ma anche con la sfida della crisi ecologica e dell’uso irresponsabile delle risorse del pianeta”. “Questa è una realtà che assume un’urgenza senza precedenti, alla luce della prospettiva di ecologia integrale formulata da Papa Francesco”, aggiunge Leone XIV, richiamando la necessità di armonizzare lo sviluppo tecnico con il rispetto della natura e dei limiti degli ecosistemi. Il Papa ricorda inoltre quanto scritto nella sua enciclica Magnifica humanitas: “Non è vero progresso ciò che aumenta il benessere di alcuni degradando gli ecosistemi, trasferendo i costi alle comunità più vulnerabili o mettendo in pericolo le condizioni di vita di coloro che verranno dopo di noi”.

“L’essere umano è l’autore, il centro e il fine di tutta la vita economico-sociale e, pertanto, l’economia deve essere al servizio della persona, e non la persona al servizio dell’economia. Ogni lavoro e ogni settore del mondo del lavoro devono sempre avere questa caratteristica distintiva: sono opera di una persona, che mette in gioco tutto il proprio potenziale, e tendono al pieno sviluppo di chi li svolgono. Ci troviamo qui di fronte al primo e più fondamentale dei principi della Dottrina sociale della Chiesa: il principio della dignità della persona umana”, afferma il Pontefice. “Questa affermazione può sembrare teorica, ma al contrario costituisce un punto centrale della Dottrina sociale della Chiesa, fin dai tempi del mio Predecessore Leone XIII”, aggiunge Leone XIV.

“La disoccupazione è un vero e proprio dramma nella vita di chi ne è afflitto. Privare una persona del lavoro non significa semplicemente negarle un reddito economico; vuol dire ferire gravemente la sua dignità, annullare la sua capacità di contribuire alla società e immergerla nell’esclusione, frammentando la coesione del corpo sociale e distruggendo l’azione comunitaria finalizzata al bene comune”. Lo afferma Papa Leone XIV nel discorso per l’incontro con i movimenti sociali e il mondo dei lavoratori all’Università Cattolica Argentina di Buenos Aires. “Il bene comune esige il superamento dell’individualismo sterile e dell’utilitarismo corporativista, promuovendo una cultura dell’incontro in cui la crescita economica si traduca in un vero sviluppo umano integrale”, aggiunge il Pontefice.

“Sebbene la Chiesa riconosca e difenda il diritto alla proprietà privata, esso è sempre gravato da un vincolo sociale: la terra e i suoi frutti sono stati donati da Dio per il sostentamento di tutta l’umanità”. Lo afferma Papa Leone XIV nel discorso per l’incontro con i movimenti sociali e il mondo dei lavoratori all’Università Cattolica Argentina di Buenos Aires. “Il ‘coltivare’ e il ‘custodire’ implicano che non siamo proprietari assoluti, ma custodi di un’eredità, che dev’essere condivisa con giustizia ed equità, sradicando le asimmetrie strutturali che emarginano i più deboli e tenendo conto della responsabilità verso le generazioni future”, aggiunge il Pontefice. “Si tratta di una situazione che riguarda le persone, le comunità e le nazioni, e che influenza persino i rapporti tra gli Stati, minando la fiducia reciproca e il senso di appartenenza comune alla famiglia umana di ogni popolo, nonché il dovere degli Stati di collaborare alla risoluzione dei problemi attraverso decisioni comuni”, afferma ancora Leone XIV.

“Quando il profitto economico viene assolutizzato come unico criterio di successo, l’impresa si disumanizza e diventa una struttura di peccato che genera esclusione. Gli imprenditori sono chiamati a sovvertire questa logica tecnocratica, attraverso un investimento etico che dia priorità alla sostenibilità ambientale e alla dignità del lavoro, partendo dal presupposto che il successo finanziario debba essere misurato in termini di bene comune”, aggiunge il Pontefice. “Gli imprenditori, che con il proprio capitale creano posti di lavoro, mettono spesso a rischio il loro patrimonio. È infatti impossibile creare ricchezza in un Paese senza impegnarsi personalmente, senza assumersi l’incertezza che il futuro comporta e i cui parametri sfuggono completamente al nostro controllo. Allo stesso tempo, occorre rimanere vigili per sfuggire al rischio dell’avidità”, afferma Leone XIV, ricordando le parole di Papa Francesco secondo cui l’avidità “è una malattia del cuore”. “La vocazione imprenditoriale è un compito nobile se si orienta al principio della funzione sociale della proprietà e del capitale”, sottolinea il Papa.