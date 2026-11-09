Nvidia, crolla il titolo a Wall Street dopo il caso Huang

Performance decisamente negativa per le azioni di Nvidia a Wall Street, in scia al caso riguardante il ceo Jensen Huang. Il titolo dell’azienda di chip, dopo il forte calo registrato nel pre-market, cede in avvio di seduta il 7,6%. Il brusco calo segue l’annuncio dell’azienda di chip sull’apertura di un’indagine legata alle segnalazioni secondo cui Huang sarebbe “obiettivo di un’attività di intelligence straniera”.

Pechino nega il piano di spionaggio: “Calunnie”

Huang ha ammesso di aver avuto una relazione intima con una dirigente d’azienda che, secondo il New York Times e l’intelligence statunitense avrebbe raccolto informazioni per la Cina. Oggi, durante un briefing di routine il Ministero degli Esteri cinese ha respinto le accuse di spionaggio, definendole una campagna diffamatoria contro Pechino. “Le cosiddette accuse di spionaggio cinese sono prive di fondamento. Non si tratta altro che di calunnie contro la Cina”, ha affermato oggi Guo Jiakun, portavoce del ministero degli Esteri.

Chi è la donna al centro del caso

L’amministratore delegato dell’azienda produttrice di chip si trova al centro di una controversia riguardante il suo presunto ruolo nel favorire la vendita di chip avanzati alla Cina, in violazione delle restrizioni tecnologiche statunitensi, pensate proprio per limitare l’accesso di Pechino a tali tecnologie d’avanguardia. Huang non ha rivelato l’identità della persona coinvolta nella relazione extraconiugale. In precedenza, la Cina aveva già smentito il resoconto del New York Times, secondo cui Huang avrebbe instaurato un legame stretto con una cittadina cinese di nome Alice Huang, a capo di un’azienda accusata di contrabbandare chip avanzati in Cina, sostenendo che la donna fosse una spia al servizio di Pechino. Huang aveva spinto per allentare le restrizioni sulla vendita di chip verso la Cina, riuscendo a convincere il presidente statunitense Donald Trump a consentire alla sua azienda di vendere i chip H200. Sebbene non si tratti dei modelli più all’avanguardia di Nvidia, questi chip rimangono comunque tecnologicamente avanzati. Resta tuttavia incerto se Pechino consentirà alle aziende cinesi di acquistare tali chip in grandi quantità.

Trump: “Huang è una persona onesta”

L’amministrazione Trump fornirà al Congresso un’informativa a porte chiuse sul rapporto tra il ceo di Nvidia e la presunta spia cinese, secondo quanto riferito dal leader dei Democratici alla Camera, Hakeem Jeffries, in una dichiarazione a Cbs News. La scorsa settimana, i presidenti repubblicani di tre commissioni chiave della Camera avevano già invitato Huang a presentarsi davanti al Congresso per un’audizione a porte chiuse, fissata per il 18 novembre. Trump ha definito Huang una “persona onesta”, aggiungendo di non aver parlato con Huang della questione e di voler ascoltare la sua versione dei fatti. Il presidente ha detto poi che il ceo ha svolto un “lavoro straordinario per il Paese” (GUARDA IL VIDEO)

Huang ai dipendenti di Nvidia: “Piena responsabilità delle mie azioni”

Il ceo di Nvidia ha inviato una lettera ai dipendenti di cui l’agenzia Associated Press è venuta in possesso. Nella missiva, Huang ha ammesso di aver tradito la moglie, porgendo le proprie scuse alla famiglia e ai colleghi. Ha inoltre dichiarato di assumersi la “piena responsabilità” delle proprie azioni. “Guidare Nvidia è il privilegio della mia vita”, ha scritto Huang. “Il mio dovere è servire voi e dimostrarmi degno della vostra fiducia. Non sono stato all’altezza di questa responsabilità”.

Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha affermato di “non avere motivo di ritenere” che la sicurezza nazionale o i segreti aziendali siano stati compromessi, precisando tuttavia che l’indagine esaminerà ogni elemento disponibile. Huang “sostiene pienamente la verifica e si è impegnato a collaborare”, ha aggiunto il consiglio. Huang, 63 anni, manterrà la carica di amministratore delegato durante lo svolgimento dell’indagine. “Quanto emerso non rallenterà Nvidia”, ha dichiarato il portavoce dell’azienda, John Rizzo, “Jensen è determinato a continuare a guidare Nvidia nel suo ruolo di amministratore delegato, senza alcuna interruzione”. Nvidia è diventata un attore centrale nella corsa globale allo sviluppo dell’intelligenza artificiale: i suoi chip alimentano gran parte dei data center e dei sistemi di calcolo utilizzati per addestrare ed eseguire i modelli di IA. I suoi processori avanzati sono stati inoltre oggetto di restrizioni all’esportazione da parte degli Stati Uniti, volte a limitare l’accesso della Cina a tecnologie a semiconduttori all’avanguardia.

Dan Ives, partner e senior managing director di Yorkville Ives., ha affermato in una nota di analisi che ci sono poche possibilità che Huang venga rimosso o si dimetta dalla carica di ceo. “Jensen è il dna di Nvidia e il suo successo e le sue ambizioni nel campo dell’IA sono strettamente legate alla sua permanenza come Ceo”, ha scritto Ives. “Jensen è insostituibile… non c’è nessun’altra persona nel team dirigenziale che possa subentrare senza problemi come Ceo e questo evidenzia il rischio principale per Nvidia, ovvero che gli investitori tengano conto di questa dinamica nell’andamento del titolo azionario”.