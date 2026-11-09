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lunedì 9 novembre 2026

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New York, migliaia di rabbini davanti alla sede del movimento Chabad-Lubavitch: le foto di gruppo

New York, migliaia di rabbini davanti alla sede del movimento Chabad-Lubavitch: le foto di gruppo
Alcuni rabbini posano per una foto di gruppo davanti alla sede centrale del movimento Chabad-Lubavitch, nel quartiere di Brooklyn a New York, domenica 8 novembre 2026, nell’ambito di un incontro che vede la partecipazione di rabbini e leader ebraici provenienti da oltre 100 paesi. (Foto AP/Andres Kudacki)
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New York, rabbini si riuniscono per una foto di gruppo davanti alla sede mondiale del movimento Chabad-Lubavitch a Brooklyn.
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Migliaia di rabbini Chabad-Lubavitch provenienti da tutto il mondo hanno posato insieme domenica mattina per l’annuale “foto di gruppo” di fronte all’iconica facciata a tre frontoni della sede centrale di Chabad-Lubavitch al 770 di Eastern Parkway a Brooklyn, New York. Il maxi raduno in occasione della 43ª Conferenza Internazionale degli Emissari di Chabad-Lubavitch (Kinus Hashluchim) che si svolge dal 4 al 9 novembre.

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