Migliaia di rabbini Chabad-Lubavitch provenienti da tutto il mondo hanno posato insieme domenica mattina per l’annuale “foto di gruppo” di fronte all’iconica facciata a tre frontoni della sede centrale di Chabad-Lubavitch al 770 di Eastern Parkway a Brooklyn, New York. Il maxi raduno in occasione della 43ª Conferenza Internazionale degli Emissari di Chabad-Lubavitch (Kinus Hashluchim) che si svolge dal 4 al 9 novembre.
New York, migliaia di rabbini davanti alla sede del movimento Chabad-Lubavitch: le foto di gruppo
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