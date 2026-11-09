Londra, il Big Ben s'illumina per ricordare la battaglia della Somme

La Elizabeth Tower, che ospita il celebre Big Ben a Londra, si è illuminata con uno spettacolo di proiezioni dedicato alla battaglia della Somme, in occasione del 110° anniversario dell’offensiva. Sulla torre del Palazzo di Westminster sono state mostrate le fotografie dei veterani che combatterono durante il conflitto, insieme a mappe dei luoghi in cui si svolsero le operazioni militari. Un racconto per immagini pensato per ricordare il contributo e il sacrificio dei membri delle Forze Armate che presero parte a una delle offensive più sanguinose della Prima guerra mondiale.