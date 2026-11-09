Israele, Gadi Eisenkot riceve l’incarico per formare il governo: “Momento fragile per la democrazia”

È partita la grande sfida di Gadi Eisenkot, al lavoro per formare il prossimo governo in Israele. Ricevuto ufficialmente l’incarico dal presidente Isaac Herzog, il leader del partito Yashar ha ora 28 giorni di tempo per portare a termine la missione, componendo una maggioranza che al momento ancora non c’è e diventare il primo premier di origini mizrahi, con la possibilità di ottenere dal presidente una proroga di ulteriori 14 giorni. Il compito, che si preannuncia segnato da trattative complesse, non si presenta facile per il 66enne ex generale, chiamato a trovare un’intesa tra i quattro partiti del ‘change bloc‘, che hanno ottenuto 48 seggi, numero insufficiente anche per sostenere un governo di minoranza.

Le prime parole di Eisenkot dopo aver ricevuto l’incarico

Nel suo discorso durante la cerimonia nella residenza presidenziale a Gerusalemme, Eisenkot si è presentato con “profondo senso del dovere e nella piena consapevolezza della grande responsabilità e del peso che gravano sulle mie spalle”. Israele “non può permettersi il lusso di perdere tempo o di ripetere interminabili tornate elettorali”, ha spiegato.

“Ci troviamo in uno dei momenti più fragili che la democrazia israeliana abbia mai conosciuto. La campagna di delegittimazione contro la democrazia e la crescente sfiducia nelle istituzioni dello Stato ci hanno portato a un punto estremamente pericoloso. Se continueremo nella situazione attuale”, ha avvertito, “rischiamo di precipitare verso un punto di non ritorno dal quale sarà molto difficile risollevarci“. Per questo, ha sottolineato Eisenkot, “c’è un’enorme urgenza di una nuova leadership di cui ci si possa fidare. Una leadership le cui decisioni siano sempre guidate dal bene e dalla sicurezza di Israele” e “capace di accogliere e rappresentare tutte le componenti del popolo”.

Il leader di Yashar ha rivolto un’apertura a tutte le formazioni presenti alla Knesset: “È possibile ed è giusto formare rapidamente un nuovo governo che possa contare su un’ampia maggioranza. Per me, l’unità è un valore supremo che esprime una vera e autentica collaborazione. Se davvero i membri del Likud e del Partito Sionista Religioso credono che questo sia il momento dell’unità”, ha dichiarato, “non riesco a immaginare alcun motivo per cui non dovrebbero venire a sostenere un governo guidato da me”.

Da parte sua, Herzog si è augurato “che il governo che verrà formato possa favorire l’unità, il dialogo e la riconciliazione tra tutte le componenti della nazione”.

Il presidente ha ricordato che “le sfide che Israele deve affrontare sono enormi. Alcune richiedono un intervento urgente e immediato. L’Iran non perde neppure un istante nei suoi piani e nelle sue minacce, è necessario lavorare alla costruzione di una prospettiva politica per la regione e per il giorno successivo alla guerra. Occorre procedere con il piano in 20 punti per Gaza del Consiglio per la Pace e di Trump, nonché con i negoziati con il Libano e con gli altri Paesi vicini”, ha affermato. “Israele ha bisogno di un governo stabile”.

Le prossime tappe che affronterà Eisenkot

L’agenda di Eisenkot, che nelle consultazioni post-voto ha ottenuto 67 raccomandazioni, comprese le 19 dei partiti arabi, comincia a riempirsi di incontri. Oggi il leader di Yashar vedrà Avigdor Liberman, considerato l’ostacolo più difficile da superare per raggiungere l’obiettivo. Sullo sfondo, infatti, restano le ripetute dichiarazioni di Liberman contro la formazione di un esecutivo di minoranza sostenuto dai partiti arabi. Liberman ha tuttavia manifestato la disponibilità a negoziare con i partiti ultraortodossi, rompendo con la sua storica opposizione a qualsiasi forma di collaborazione. Ha inoltre lasciato intendere che alcuni parlamentari del Likud potrebbero abbandonare il blocco di Benjamin Netanyahu. L’apparente inversione di rotta sulla questione degli ultraortodossi, sottolineano i media israeliani, ha suscitato critiche e alimentato le accuse secondo cui il leader di Yisrael Beytenu starebbe ostacolando gli sforzi di Eisenkot per ambizioni personali, puntando a diventare primo ministro. Un’accusa che Liberman respinge.

In serata è invece previsto l’incontro tra Eisenkot e Naftali Bennett, presidente di Beyachad. Il premier uscente Netanyahu, intanto, valuta le prossime mosse, dopo aver ribadito la richiesta di un governo di unità nazionale “che includa tutti i partiti del campo nazionale e tutti i partiti sionisti”, sostenendo che “un governo che dipende dagli islamisti smantellerà lo Stato di Israele dall’interno, come sta accadendo nei paesi europei“.